Азербайджанский депутат встал на защиту водителей

17 мая 2019 22:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В закон Азербайджана «О дорожном движении» не должны вноситься поверхностные поправки, необходим абсолютно новый подход к данному вопросу.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу на сегодняшнем пленарном заседании парламента в ходе обсуждения вопроса о внесении изменений в законы «О дорожном движении» и «О нотариате», сообщает в пятницу Trend.

Депутат отметил, что эту сферу, которая обеспечивает безопасность, необходимо отрегулировать новыми правилами: «В Азербайджане создано электронное правительство, и все правовые отношения налажены через электронную систему. В таком случае, какая разница дорожной полиции, есть ли у гражданина водительское удостоверение или нет? Они все равно могут это установить».

По мнению Бабаоглу, закон «О дорожном движении» должен быть связан с обеспечением безопасности этой сферы: «А что делаем мы? В ненужных местах устанавливается специальное устройство - радар. Это массово вызывает негативные эмоции у водителей, создавая опасные ситуации для них при вождении. Вместо безопасной ситуации мы провоцируем опасную. Поэтому законодательство в этой сфере необходимо совершенствовать».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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