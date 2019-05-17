Началась реставрация интерьеров павильона "Азербайджан" на ВДНХ

БАКУ /Trend/ - Почти завершены работы по реставрации фасадов павильона «Азербайджан» с майоликой и окнами, украшенными фигурной лепкой, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Специалисты приступили к интерьерам. Они расчищают многоцветную лепнину, восстанавливают роспись фресок. Всего предстоит обновить восемь залов, уложить мраморные полы, восстановить световые фонари. Через три месяца по бокам фасада появятся демонтированные в 1960-х годах скульптуры "Колхозница" и "Чабан", воссозданные по слепкам, хранящимся в фонде азербайджанского музея искусств", - говорится в сообщении.

Оранжерею украсят чаши фонтанов. В конце 2019 года в выставочных пространствах первого этажа планируется открыть первую выставку.

Выполнение работ обеспечивает Aurora Group на всех стадиях проекта, от проведения научных изысканий, проектирования, подготовки разрешительных документов и до реставрационных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.

«Проекты реставрации требуют кропотливой и часто ручной работы. Стоимость восстановления иногда превышает цену создания самых дорогих интерьеров. Не так давно мы обнаружили под одной из обшивок фреску. Возникла необходимость реставрации», – рассказал учредитель компании Aurora Group Максим Неретин.

Он отметил, что павильон «Азербайджан» – один из 49 объектов культурного наследия на ВДНХ. Работы ведутся в рамках полномасштабной реконструкции выставки.

«В павильоне утрачены выставочные стенды – основное украшение и ядро помещений, чертежи также не найдены. Сохранилось фото выставочного оборудования 1939-1950 годов. Сложность решений не дает возможности воссоздать стенды с исторической точностью. Но большую часть элементов восстановить все же удается», – добавил Неретин.

Реконструкция ВДНХ оценивается в 107 миллиардов рублей (около 1,65 миллиарда долларов), 40 процентов средств дают частные инвесторы. Один из подрядчиков, привлеченных к реконструкции, построил французский «Диснейленд». Он же создаст на ВДНХ тематический парк.

Еще один подрядчик модернизирует восемь павильонов и благоустраивает ландшафтный парк.

ВДНХ посещают 30 миллионов человек в год, в будущем эта цифра достигнет 40-45 миллионов человек. Для сравнения: французский «Диснейленд» принимает около 13 миллионов человек в год.

Напомним, павильон «Азербайджан» построен в 1939 году по проекту азербайджанских архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. Он представлял собой яркий образец сталинской эклектики. Это было прямоугольное одноэтажное здание с 16-метровым портиком с двумя колонами в центральной части. Одними из главных украшений фасада стали национальные витражи «шебеке» из орехового дерева. Стены боковых и заднего фасадов оживил пышный восточный орнамент.

В 1939 году в простенках между лепным орнаментом можно было увидеть живописные композиции, выполненные темперой и позднее утраченные. Залы павильона были украшены многоцветной лепниной. В 1954 году к павильону было пристроено двухэтажное здание с экспозиционными и административными помещениями и оранжерея. Серьезные изменения здание претерпело в 1960-х годах, тогда павильон получил отраслевое назначение и название «Информатика и вычислительная техника». Главный фасад был закрыт металлической конструкцией. Возвращение к историческому виду началось в 2014 году: сняли металлическую облицовку, интерьеры расчистили.

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