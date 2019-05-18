Израильская гимнастка: зал Национальной арены гимнастики в Баку - шикарный

БАКУ /Trend/ - Мне очень нравится организация соревнований, и зал шикарный, думаю, что предстоящий Чемпионат мира пройдет в Баку замечательно. Об этом сказала в субботу Trend израильская гимнастка Николь Зеликман.

«Сегодня на соревнованиях выступала спокойнее, было меньше эмоций. Решила быть аккуратнее, чтобы «чисто» выполнить упражнение. После Кубка мира, который прошел в Баку у нас были две недели на подготовку, этого времен хватило», - отметила Зеликман.

Гимнастка добавила, что публика в Национальной арене гимнастики – шикарная.

«Аудитория всех активно поддерживает, что очень помогает спортсменкам выступать. Приятно, что есть делегация из Израиля», - подчеркнула гимнастка.

Израильская спортсменка рассказала, что ее родители – бакинцы: «Я была в Баку в 2014 году, у меня родители из Баку, они провели для меня экскурсию, показали весь город, где они жили, и все достопримечательности».

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал третий день соревнований 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

Сегодня состоятся квалификационные соревнования взрослых гимнасток в индивидуальной программе упражнений с булавами и лентой, а также выступление групповых команд в упражнениях с пятью лентами. Также будут объявлены имена победителей в командном зачете (по общим оценкам взрослых гимнасток и юниорок, выступающих в программе групповых упражнений) и в многоборье групповых упражнений.

С 16 по 19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют - в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Вероника Гудис, в программе групповых упражнений - команда, в состав которой входят Медина Асадова, Ляман Алимурадова, Селджан Гаджизаде, Милана Акберова, Фарида Сафиярзaде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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