Чемпионат Европы в Баку проходит на самом высоком уровне – российский тренер Инна Быстрова

18 мая 2019 19:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Идеальных выступлений не бывает, бывают выступления, когда видишь, что то к чему стремились, выполняется. Когда есть целостность, танцевальность, гармония. Об этом Trend сказала тренер команды России в групповом упражнении Инна Быстрова.

Тренер подчеркнула, что сложно, сказать с каким предметом, команде легче выступать - с обручами, или лентами.

«В команде пять человек, это разные люди, разная нервная система, разная степень подготовленности на данную минуту – очень много компонентов. На соревнованиях все по-разному реагируют на аплодисменты, на поддержку, на замечания», - добавила она.

Инна Быстрова подчеркнула, что в Азербайджане потрясающая публика.
«Поддержка зрителей помогает, особенно в Азербайджане. Здесь зрители удивительные, они поддерживают не только свою команду, а относятся доброжелательно ко всем. Независимо от того, что это соревнования, все люди чувствуют поддержку. Для нас это очень важно, когда мы выступаем в Азербайджане.
Вчера Ирине Винер-Усмановой вручили орден «Дружбы», это еще раз подтверждает позицию людей, которые приходят на соревнованияпо художественной гимнастике, что они ко всем относятся открыто и с уважением», - подчеркнула российский тренер.

Инна Быстрова добавила, что Чемпионат Европы в Баку проходит на самом высоком уровне.
«Высочайший уровень проведения мероприятия, я не видела ни в одной стране такого уровня и такого удобства для спортсменов, чтобы были правильные площадки, внимание со стороны людей, которые помогают проводить соревнования», - отметила она.

С 16 по 19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На четырехдневном Чемпионате взрослые гимнастки выступят в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева)

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