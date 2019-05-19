Лучшие моменты финальных соревнований Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)

19 мая 2019 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются финальные соревнования 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщает Trend.

16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На Чемпионате взрослые гимнастки выступают в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

АМИ Trend представляет читателям лучшие моменты финальных соревнований Чемпионата Европы.

(Фото: Заур Мустафаев)

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