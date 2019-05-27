Мы гордимся тобой, азербайджанский солдат! (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - По инициативе и организационной поддержке Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) в западном регионе страны стартовала акция, направленная на моральную поддержку Азербайджанской армии под девизом «Мы гордимся тобой, азербайджанский солдат!», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на UNEC.

Первая группа участников акции, состоящая из профессорско-преподавательского состава и студентов под руководством ректора UNEC, доктора экономических наук, профессора Адалата Мурадова в течение двух дней в прифронтовых регионах, на передовых позициях достойно выполнила поставленную перед собой благородную и патриотическую миссию.

Участники акции были тепло встречены командованием соединения. Вначале они в сопровождении национального марша в исполнении военного оркестра возложили цветы к бюстю общенационального лидера Гейдара Алиева.

В воинской части участники акции ознакомились с центром Гейдара Алиева, а также оценили высокий уровень обслуживания, созданного для военнослужащих, поинтересовались их бытовыми условиями, проблемами и заботами, еще раз стали свидетелями высокого уровня дисциплины, боевого духа, чувства патриотизма, морально-психологической подготовки личного состава.

На церемонии, посвященной открытию акции поддержки Азербайджанской армии, выступил сопровождающий группы, заслуженный деятель искусств полковник Абдулла Гурбани, который рассказал об успехах, которые были достигнуты за последние годы под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в сфере построения армии. Гурбани подчеркнул, что как неоднократно говорил великий лидер Гейдар Алиев армия - это дети всего народа, и оказание заботы и внимания ее развитию долг государства и каждой организации, местных органов, частных структур и каждого гражданина Азербайджана. Было отмечено, что инициатива, проявленная UNEC, заслуживает одобрения и коллектив всех учебных заведений, учреждений и организаций должен присоединиться к этой акции.

Генерал-майор Хагани Джабраилов, поприветствовав гостей от имени личного состава, выразил уверенность в том, что эта акция оставит незабываемый след в жизни у каждого бойца, а также участника акции, а также укрепит веру в освобождение в скором времени оккупированных земель, поднимет боевой дух. Армия является составной частью нашего народа, опорой нашей страны, нации, государства, независимости. Поэтому мы это никогда не забываем и осознаем, что нашей основной обязанностью является постоянное проявление заботы армии. Инициатива UNEC, оказание моральной поддержки Армии вдохновляет каждого защитника Родины покорению более высоких вершин.

Ректор Азербайджанского государственного экономического университета от имени двадцатитысячного большого коллектива UNEC от души поприветствовал личный состав воинской части, и, поздравив его с 28 мая - Днем Республики и наступающим праздником Рамазан, пожелал каждому бойцу и впредь достойно служить Родине, народу, государству, записав в военную историю страны новые славные победы как продолжение апрельских боев.

Профессор довел до внимания, что коллектив UNEC готов в любую минуту встать в воинский строй во имя освобождения земель, восстановления территориальной целостности республики.

С участием творческих групп центра Азербайджанской армии имени Ази Асланова, в том числе идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, а также художественного самодеятельного коллектива UNEC и заслуженного артиста Низами Абдуллаева - выпускника Азербайджанского государственного экономического университета 1973 года, состоялся программный концерт под названием «Мы гордимся тобой, азербайджанский солдат!» Церемония, посвященная открытию акции моральной поддержки Азербайджанской армии, завершилась литературно-художественной композицией «Мы идем, Карабах».

В тот же вечер участники акции вместе с личным составом воинской части приняли участие в ужине, простояли на символическом боевом дежурстве, провели ночь в солдатском общежитии.

Во второй день акции в прифронтовом регионе, опорных пунктах воинских частей, на передней позиции линии фронта был проведен ряд мероприятий. Бойцам были представлены книжки с обращением профессорско-преподавательского состава и студентов UNEC к азербайджанскому солдату. Ректор Адалат Мурадов, заведующий кафедрой Физики и химии, профессор Ровнаг Рзаев, директор Международной школы UNEC Агиль Азизов, заместитель декана факультета Экспертизы и стандартизации, доцент Эльчин Самедов, старший научный сотрудник научно-исследовательского института экономических изысканий, доктор философии по экономике Фархад Микаилов, помощник ректора, старший лейтенант в запасе Шамиль Алиев, студенты, проявившие активность в учебе и общественных работах, выступили перед солдатами, провели откровенный разговор, ответили на интересующие их вопросы.

Солдатам и офицерам, отличившимся на военной службе, были вручены учрежденные UNEC особые награды, подарки.

Затем солдаты подразделения особого назначения, продемонстрировав свои способности, удивив участников акции.

Руководитель первой акции по моральной поддержке Азербайджанской армии ректор Адалат Мурадов завершил свое выступление перед бойцами в прифронтовой зоне словами Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева: «Азербайджанская армия находится в ряду сильнейших в мировом масштабе… Материально-техническая база нашей армии значительно укрепилась… Боевые способности на самом высоком уровне… Чувствуется боевой дух. Морально-психологическое состояние армии, солдат, офицеров высокое. Не только в армии, но и во всем обществе высоко развито чувство патриотизма. Все общество объединилось во имя одной цели».

Акция моральной поддержки Азербайджанской армии под девизом «Мы гордимся тобой, азербайджанский солдат!» по инициативе UNEC будет продолжаться до 26 июня – Дня вооруженных сил в военных частях, соединениях и учреждениях особого назначения, а также в университетах.

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