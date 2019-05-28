В Баку для болельщиков "Челси" и "Арсенала" отведены три территории

БАКУ /Trend/ - В целях организации акции поддержки футбольным клубам, участвующим в финале Лиги Европы УЕФА в Баку, для местных и иностранных болельщикам выделены специальные места. Об этом сказал Trend глава пресс-службы Исполнительной власти города Баку Исрафил Керимов.

По его словам, для этого в центральной части города болельщикам были представлены три территории.

"Для иностранных болельщиков "Челси" выделена специальная территория в саду "Sahil bağı", в для болельщиков "Арсенала" - в "Зимнем парке". А для местных болельщиков обеих клубов предусмотрено место в Приморском бульваре", - сказал Керимов.

Глава пресс-службы отметил, что при поддержке Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) на этих территориях будут установлены специальные мониторы и другие оборудование. У болельщиков также будет шанс посмотреть футбол "вживую" в городе.

Отметим, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси". Игра начнется в 23:00 по местному времени.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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