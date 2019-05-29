В центре Баку появилась конная полиция

БАКУ /Trend/ - Для поддержания общественного порядка в Баку задействованы патрули конной полиции.

Как сообщает в среду Trend , в связи с финалом Лиги Европы УЕФА, сотрудники министерства внутренних дел патрулируют территории, на которые запрещен въезд транспорта, а также парки в центре Баку верхом на лошадях.

Ранее конная полиция уже осуществляла патрульную службу в Баку в ходе ряда международных спортивных соревнований.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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