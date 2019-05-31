Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана: Размер юридической помощи за госсчет увеличен втрое

31 мая 2019 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Самый большой вклад в деятельность Коллегии адвокатов Азербайджана внес Президент Ильхам Алиев. Об этом председатель Коллегии Анар Багиров сказал на конференции «Адвокатский взгляд на судебно-правовые реформы», сообщает в пятницу Trend.

«Когда президиум Коллегии приступил к работе, мы объявили, что будем развивать адвокатуру. Следом Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по развитию адвокатуры. Размер юридической помощи за государственный счет был увеличен втрое», - сказал Багиров.

Он добавил, что уже функционирует Сумгайытское региональное адвокатское бюро, ремонтируются здания бюро в Ширване, Шеки.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Коллегия адвокатов Азербайджана нацелена на борьбу с негативными явлениями – Анар Багиров
Общество 13:44
В Азербайджане открылась первая региональная структура Коллегии адвокатов (ФОТО)
Общество 21 мая 21:44
Анар Багиров: В прошлом году в Коллегию адвокатов поступило более 500 жалоб
Политика 10 мая 13:24
В Азербайджане значительно вырастет количество адвокатов
Политика 13 апреля 10:10
Анар Багиров: Коллегия адвокатов внесет свой вклад в обеспечение правосудия
Общество 11 апреля 13:07
Анар Багиров: Европейский суд в ближайшее время объявит решение по азербайджанским заложникам (Эксклюзив)
Политика 5 апреля 14:28
Лента новостей
Активы MİDA превысили 100 миллионов манатов
Бизнес 13:47
Коллегия адвокатов Азербайджана нацелена на борьбу с негативными явлениями – Анар Багиров
Общество 13:44
Огтай Асадов: В международных организациях поручено поднять вопрос о погибшем азербайджанском офицере
Политика 13:39
Huawei выслала на родину американских партнеров
Другие страны 13:30
Цена нефти Brent упала ниже $64
В мире 13:27
Узбекистан увеличит производство цемента на 223%
Бизнес 13:26
Президенты Азербайджана и Польши выступили с заявлениями для прессы (ФОТО)
Политика 13:24
В Баку подписаны азербайджано-польские документы (ФОТО)
Политика 13:20
В Туркменистане внедрена онлайн-продажа автобусных билетов
Центральная Азия 13:19