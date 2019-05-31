Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана: Размер юридической помощи за госсчет увеличен втрое

БАКУ /Trend/ - Самый большой вклад в деятельность Коллегии адвокатов Азербайджана внес Президент Ильхам Алиев. Об этом председатель Коллегии Анар Багиров сказал на конференции «Адвокатский взгляд на судебно-правовые реформы», сообщает в пятницу Trend.

«Когда президиум Коллегии приступил к работе, мы объявили, что будем развивать адвокатуру. Следом Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по развитию адвокатуры. Размер юридической помощи за государственный счет был увеличен втрое», - сказал Багиров.

Он добавил, что уже функционирует Сумгайытское региональное адвокатское бюро, ремонтируются здания бюро в Ширване, Шеки.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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