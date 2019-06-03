Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мероприятии в рамках проекта «Наш двор» (ФОТО)

3 июня 2019 20:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в мероприятии по случаю передачи в распоряжение жителей очередного обновленного двора, в рамках проекта «Наш двор» Общественного объединения IDEA.

Как сообщает в понедельник Trend , в ходе мероприятия были представлены различные развлекательные программы для детей. Сооруженные во дворе игровая площадка, интересные аттракционы, горки и качели вызвали у детей большую радость. Во время мероприятия, в котором также приняли участие герои мультфильмов (маскоты) и аниматоры, дети встретились с любимыми персонажами, развлекались вместе с ними.

Дети на своем празднике не только развлекались, но и представили танцы и песни, демонстрируя свои способности и таланты.

Отметим, что обновленный двор по адресу Хатаинский район, улица Ильгара Зульфугарова, 107, 109, 111, 113, охватывает четыре девятиэтажных здания, в которых проживают около 2 тыс. человек.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы создать благоприятные условия для развития детей всех возрастных групп и эффективного досуга молодежи на территории построены площадка для мини-футбола, шахматная площадка, установлены спортивные сооружения, 4 беседок и скамейки. Главная цель в создании таких площадок заключается в обеспечении здорового образа жизни молодежи, укреплении их здоровья, эффективной организации досуга, в том числе формирования у них рефлекса систематических занятий спортом.

С учетом пожеланий и интересов жителей, установлены новые фонарные столбы, полностью отремонтированы фасады и подъезды зданий. Наряду с восстановлением озеленений, имеющихся на территории двора, дополнительно посажено около 100 деревьев, на участке площадью 3 тыс. квадратных метров создана зеленая полоса.

Это уже двадцать четвертый двор в Хатаинском районе, предоставленный в пользование жителей и благоустроенный в рамках проекта.

Основная цель проекта «Наш двор» - моделирование экологически чистых и благоустроенных дворов, восстановление зеленых насаждений, формирование здорового образа жизни, создание безопасных и комфортных условий для жителей.

Реализация проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.

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