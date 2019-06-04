Наблюдаемая в Азербайджане температура больше характерна для июля и августа - Умайра Тагиева

4 июня 2019 17:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Наблюдаемая в настоящее время в Азербайджане температура больше характерна для июля и августа.

Об этом сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает во вторник Trend.

По словам Тагиевой, в прогнозе на июнь было отмечено, что он будет жарче обычного: «С первых дней июнь оказался жарким. В зависимости от региона, температура воздуха на 5-7 градусов превышает норму».

Директор Национального департамента напомнила, что в прошлом году в первые дни июня в Баку температура воздуха составляла 24-25 градусов. В июне нынешнего года температура на 8-10 выше. Сейчас в Баку 35 градусов тепла. Эта температура продержится до конца недели».

Тагиева отметила, что в отдельные дни июля и августа ожидается 40 и выше градусов тепла.

Директор Национального департамента также добавила, что летом самая высокая температура наблюдается между 11:00 и 17:00 часами: "В это время опасно находиться под солнцем, в особенности, детям и пожилым людям".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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