Шейхульислам: В Азербайджане прекрасная религиозная ситуация, созданы все условия для верующих

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане прекрасная религиозная ситуация, созданы все условия для верующих.
Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде.
Шейхульислам отметил, что существуют реакционные силы, которые используют эту религиозную ситуацию, чтобы представить миру события в Азербайджане в другом свете:
"Это, конечно же, недопустимо, неверно. Возможно, это навет в адрес азербайджанского народа".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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