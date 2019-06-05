Шейхульислам: В Азербайджане прекрасная религиозная ситуация, созданы все условия для верующих

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане прекрасная религиозная ситуация, созданы все условия для верующих.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде.

Шейхульислам отметил, что существуют реакционные силы, которые используют эту религиозную ситуацию, чтобы представить миру события в Азербайджане в другом свете:

"Это, конечно же, недопустимо, неверно. Возможно, это навет в адрес азербайджанского народа".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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