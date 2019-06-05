Территория мечети "Тезепир" будет расширена - Управление мусульман Кавказа

БАКУ /Trend/ - Территория мечети "Тезепир" будет расширена.

Об этом журналистам сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде, сообщает в среду Trend.

"В ближайшее время будет объявлено о расширении территории мечети "Тезепир". В настоящее время ведутся работы в этом направлении. Мечеть "Тезепир" является нашим духовным символом и священным местом для Азербайджанского народа", - отметил председатель Управления.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.