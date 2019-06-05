Территория мечети "Тезепир" будет расширена - Управление мусульман Кавказа

5 июня 2019 10:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Территория мечети "Тезепир" будет расширена.

Об этом журналистам сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде, сообщает в среду Trend.

"В ближайшее время будет объявлено о расширении территории мечети "Тезепир". В настоящее время ведутся работы в этом направлении. Мечеть "Тезепир" является нашим духовным символом и священным местом для Азербайджанского народа", - отметил председатель Управления.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В мечети Тезепир был совершен намаз по случаю праздника Рамазан (ФОТО)
Общество 11:42
В мечетях Азербайджана совершили праздничный намаз
Общество 09:36
В Азербайджане продолжается прием обращений для совершения Хаджа
Общество 21 мая 17:54
В Азербайджане прошли регистрацию более 580 желающих совершить хадж,
Общество 14 мая 15:02
Управление мусульман Кавказа отправит из Азербайджана в хадж 1400 человек
Общество 30 апреля 09:32
Руководители религиозных общин Азербайджана обратились к международным организациями в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
Политика 29 марта 10:24
Лента новостей
SOCAR изменила долевое участие в SOCAR Polymer Investments
Энергетика 11:44
Министр обороны США хочет, чтобы в руководстве Пентагона было больше женщин
Другие страны 11:44
США увеличат оборонную помощь Израилю и ужесточат расходование выделяемых средств
Израиль 11:43
В мечети Тезепир был совершен намаз по случаю праздника Рамазан (ФОТО)
Общество 11:42
Минпром Туркменистана закупит расходные материалы
Тендеры 11:41
Туркменистан продлил тендер по производству строительных материалов
Тендеры 11:41
Производитель минеральной воды в Азербайджане определился с новым направлением экспорта
Бизнес 11:33
Азербайджанский производитель кондитерских изделий расширит географию экспорта
Бизнес 11:28
В Дании начались парламентские выборы
Другие страны 11:11