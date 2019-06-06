Из регионов в Баку сегодня были транспортированы более 11 тыс. человек - Госслужба

6 июня 2019 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная служба автомобильного транспорта назвала количество пассажиров, перевезенных сегодня из регионов в Баку, сообщает Trend в четверг.

«Сегодня с 56 автовокзалов и автомобильных станций республики были перевезены 15490 пассажиров. 11790 из них были перевезены из регионов в столицу», - сказала руководитель пресс-службы организации Нурида Аллахъярова.

Напомним, что 5-6 июня в Азербайджане объявлены нерабочими днями в связи с праздником Рамазан.

(Автор: Самир Али. Текст: Джафар Джафаров)

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