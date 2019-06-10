В Азербайджане снижаются размеры госпошлин для аккредитации учебных заведений

10 июня 2019 10:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане снизится размер государственной пошлины для аккредитации учебных заведений, в связи с чем вносятся поправки в закон «О государственной пошлине», сообщает в понедельник Trend.

В варианте поправок, которые были представлены и приняты в первом чтении в парламенте, государственная пошлина для аккредитации дошкольных образовательных учреждений была установлена в размере 3000, для общеобразовательных учреждений – 5000, внешкольных образовательных учреждений – 7000, учреждений профобразования – 10 000, ссузов (колледжей) – 15 000, вузов – 20 000, учреждений дополнительного образования – 15 000, других учреждений, осуществляющих образовательную деятельность - 15 000 манатов.

В проекте, который будет представлен во втором чтении, изменены размеры некоторых пошлин. Согласно новому предлагаемому варианту, госпошлина для аккредитации дошкольных образовательных учреждений снижена до 2000 манатов, внешкольных учебных заведений - до 5000 манатов, ссузов (колледжей) - до 12000 манатов, учреждений дополнительного образования - 12000 манатов, других учреждений, осуществляющих образовательную деятельность - до 12000 манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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