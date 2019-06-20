Изменен список структур Госкомитета по архитектуре и градостроительству Азербайджана

20 июня 2019 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Изменен список структур, находящихся в ведении, но не подчиняющихся Госкомитету по архитектуре и градостроительству Азербайджана, сообщает в четверг Trend.

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

По решению, Центр территориального планирования и строительства переведен в список структур, находящихся в ведении, но не подчиняющихся Госкомитету.

Напомним, что 19 марта 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о некоторых вопросах по совершенствованию деятельности Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, согласно которому на базе Специального проектно-сметного бюро и Управления по планированию и строительству территории города, находящихся в подчинении Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре, было создано публичное юридическое лицо - Центр территориального планирования и строительства.

Первичный уставный фонд Центра составил один миллион манатов, и был сформирован за счет государственного бюджета.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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