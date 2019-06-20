В Азербайджане нет базы для радикализма и экстремизма - госкомитет

20 июня 2019 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет базы для радикализма и экстремизма, и таких группировок в стране нет, сказал журналистам зампредседателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сеявуш Гейдаров, сообщает в четверг Trend.

По его словам, религиозная обстановка в стране стабильная.

"В стране существуют толерантность и мультикультурализм. Созданы все условия для совершения религиозных обрядов всеми верующими", - сказал Гейдаров.

Он добавил, что во многих странах мира мультикультурализм потерпел крах. «Его место займут радикальные тенденции и группировки. Это станет серьезной угрозой для безопасности государств. Поэтому проводимая в Азербайджане работа имеет крайне важное значение, и мировое сообщество высоко ценит ее», - сказал Гейдаров.

По словам зампредседателя Госкомитета, Азербайджан сталкивается с серьезными угрозами в религиозной плоскости. Он отметил, что в страну пытаются экспортировать чуждые идеологии, и в этих условиях еще большее значение для каждого гражданина Азербайджана приобретают национально-духовные ценности.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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