На станции Бакметрополитена ремонтируется один из эскалаторов (ФОТО)

20 июня 2019 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На станции метро "Низами" Бакметрополитена начался капитальный ремонт одного из эскалаторов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Во время ремонта будут демонтированы основные части эскалатора, обновлены и установлены необходимые детали.

Последовательно будут отремонтированы и остальные два эскалатора.

В сентябре все эскалаторы планируется ввести в эксплуатацию.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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