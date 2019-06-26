Азербайджанский боксер вышел в полуфинал II Европейских игр

26 июня 2019 19:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В шестой день II Европейских игр состоялись бои четвертьфинала соревнований по боксу, сообщает в среду Trend.

Азербайджанский боксер Лоренцо Сотомайор (69 кг.) смог выйти в полуфинал, оказавшись сильнее своего соперника из Косово Патриота Бехрами со счетом 5:0.

Победитель первых Европейских игр, которые проводились в 2015 году в Баку, Лоренцо Сотомайор в полуфинале встретится с представителем Великобритании Патом Маккормаком. Бой состоится 28 июня.

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