"Устойчивое развитие и управление наследием" - еще одно обсуждение на Форуме менеджеров памятников (ФОТО)

30 июня 2019 14:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Форум менеджеров памятников в воскресенье продолжил свою работу, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на минкультуры.

В четвертый день Форума прошло обсуждение на тему "Основные вопросы устойчивому развитию и управлению наследием" под модераторством представителя Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей Гамини Виджесурияна.

На мероприятии было уделено внимание основным направлениям деятельности и необходимым принципам по управлению до 2050 года памятников, расположенных в Баку.

В ходе обсуждений, проходящий в групповой форме, были выслушаны мнения по вопросам гармонии между древним и современным, надежности, разнообразности, охраны, архитектуры, символов Баку, углов видения, соответствующей консервации. Специалисты коснулись вопросов, связанных с защитой мультикультурализма, толерантности и духовных ценностей.

На мероприятии каждый участник выступил с докладом о памятниках и их защите в своей стране.

Отметим, что сегодня в Баку приступает к работе 43 сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Сессия продолжится до 10 июля.

В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список всемирного наследия, в том числе шесть природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире через сайты ЮНЕСКО и ООН.

На 43-й сессии Комитета всемирного наследия примут участие около 2500 делегатов из более чем, 180 стран мира.

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