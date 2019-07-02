2 июля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: Азербайджанские вина награждены в Китае; Страна завершила Вторые Европейские игры в топ-10; «Carlsberg» планирует развивать производство пива в стране; Будут созданы инновационные кластеры ИКТ и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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