Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews

2 июля 2019 15:08 (UTC+04:00)

2 июля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: Азербайджанские вина награждены в Китае; Страна завершила Вторые Европейские игры в топ-10; «Carlsberg» планирует развивать производство пива в стране; Будут созданы инновационные кластеры ИКТ и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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