Госагентство жилищного строительства обратилось к гражданам

4 июля 2019 16:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство жилищного строительства обратилось к гражданам, желающим приобрести квартиры посредством льготного ипотечного кредита, сообщает в четверг Trend.

В обращении говорится, что по указу Президента Азербайджана от 14 января 2019 года, лицо, имеющее электронный кабинет, и желающее приобрести за счет льготного ипотечного кредита квартиры, находящиеся в распоряжении Агентства, должно обратиться в банки-агенты для получения решения обязательного первичного соглашения, и разместить решение о первичном соглашении в электронном кабинете системы «Льготное жилье».

Отметим, что пользователь, войдя в электронный кабинет системы «Льготное жилье», должен подписать в разделе «Первичное решение о разрешении» это решение, в противном случае, приобрести квартиры за счет ипотечного кредита будет невозможно.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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