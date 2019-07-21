Азад Рагимов: На церемонию открытия XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля продано 6750 билетов

БАКУ /Trend/ - На церемонию открытия XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля, который проходит в Баку, продано 6750 билетов, сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, сообщает в воскресенье Trend.

Министр отметил, что все билеты на церемонию открытия проданы. По его словам, есть большой интерес к этим соревнованиям.

Азад Рагимов также отметил, что на некоторых аренах число сидений меньше желающих приобрести билеты.

Министр подчеркнул, что на некоторые соревнования продано 60 процентов билетов, а на некоторые - 50. Говоря об оплате расходов спортсменов Рагимов отметил, что приехавший из заграницы каждый спортсмен платит 90 евро.

"В эту сумму входит ежедневное трехразовое питание. Вопросы транспорта решает сама страна-участница", - сказал Рагимов.

Министр добавил, что по сравнению с другими странами в Азербайджане бюджет, предусмотренный на проведение соревнований, еще меньше.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль, который проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В фестивале принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлено 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые.

Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. В составе нашей сборной преобладают борцы и легкоатлеты. Азербайджан в каждом из этих видов спорта представлен 18 спортсменами. Кроме того, в соревнованиях по дзюдо нашу страну будут представляют 12, художественной гимнастике - 4, велоспорте - 6, теннисе - 4, плавании - 6 спортсменов. В командных видах спорта - волейболу и баскетболу - в состав наших сборных входят по 12 спортсменов. В наших гандбольных командах, состоящих из мальчиков и девочек 30 игроков.

На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах спорта - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

На фестивале будут задействованы более 2500 волонтеров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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