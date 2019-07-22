В Гяндже выявлен лимонадный цех, работавший в антисанитарных условиях (ФОТО)

22 июля 2019 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе мониторингов, проводимых Агентством пищевой безопасности с целью защиты прав потребителей, был проверен цех по производству безалкогольных напитков в г. Гянджа, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе проверки в цехе, принадлежащем физическому лицу Мустафаеву Мубаризу Мушфиг оглу, были выявлены нарушения требований нормативно-технических актов в сфере пищевой безопасности и технических регламентов.

Было установлено, что вода, используемая для производства лимонада под торговой маркой "Gülazar", не проходит микробиологическую очистку, используемая стеклянная тара содержится в антисанитарных условиях и подготавливается без соблюдения санитарных норм и правил. Также были выявлены другие нарушения. Пробы произведенной продукции были отправлены в Институт пищевой безопасности

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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