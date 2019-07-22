Завтра в Баку будет ветрено

22 июля 2019 14:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра без осадков, ожидается сильный северо-западный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-25, днем - 28-33, в Баку ночью - 23-25, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, составив 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона также ожидается сильный северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 22-23, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 23-24 градуса.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером на некоторых горных территориях ожидается дождь, возможны грозы, град. Местами ожидается усиление западного ветра.

Ночью - 20-25, днем - 34-39, в горах ночью - 14-19, днем - 21-26 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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