23 июля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: SOCAR раскрыла объемы добычи нефти и газа; Юные спортсмены из 48 европейских стран собрались в Баку; Uzauto Motors расширит деятельность на местном рынке; Азербайджанские фильмы награждены в Италии и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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