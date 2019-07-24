В Азербайджане сегодня завершаются экзамены по приему на работу учителей

24 июля 2019 11:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня завершаются тестовые экзамены в рамках приема на работу учителей.

На заключительном этапе сдают экзамен кандидаты, желающие преподавать азербайджанский язык и литературу в средней школе, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.

В экзамене ожидается участие 3279 кандидатов.

В тестовых экзаменах по приему на работу учителей, проведенных с 8 июля, приняли участие свыше 39 тыс. кандидатов. Самый высокий результат за время проведения экзаменов составил 60 баллов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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