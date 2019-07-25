В Азербайджане аннулированы экзаменационные результаты 33 учителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане аннулированы экзаменационные результаты 33 соискателей должности учителя.

Об этом на пресс-конференции сказал заместитель заведующего отделом по человеческим ресурсам минобразования Мурад Джамалзаде, сообщает в четверг Trend.

По его словам, отметки были аннулированы в связи с нарушением правил проведения экзаменов. «Нарушения были связаны с переписыванием, разговорами с соседями. Также была попытка пройти на экзамен с чужим удостоверением личности, что было пресечено. Кроме того, были кандидаты не с мобильными телефонами, с другими средствами связи. В итоге, ввиду перечисленных причин, результаты 33 кандидатов были аннулированы», - сказал Джамалзаде.

Напомним, что тестовые экзамены по приему на работу учителей, проводились с 8 по 24 июля.

(Автор: Ильхама Иссабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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