В Азербайджане семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны получили еще 50 квартир (ФОТО)

27 июля 2019 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны переданы еще 50 квартир, приобретенных в пос. Сарай Абшеронского района, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минтруда и социальной защиты населения.

Замминистра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов напомнил, что в прошлом году граждане из этих категорий были обеспечены 626 квартирами, что втрое больше предусмотренного. В этом году граждан из этих категорий планируется обеспечить 800 квартирами. Включая предоставляемые сегодня квартиры, уже передано 110 из них. Всего до сегодняшнего дня семьи шехидов и ветераны войны получили 6764 квартиры.

Керимов подчеркнул, что в прошлом году ветеранам войны были предоставлены 265 легковых автомобилей. В этом году планируется предоставить еще около 600 автомобилей, 200 из которых уже переданы. Таким образом, в целом до сегодняшнего дня инвалидам было предоставлено до 6350 автомобилей.

Замминистра напомнил, что два социальных пакета, подписанных главой государства, стали серьезной поддержкой для 4,2 млн граждан, среди которых также семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны. Для этих граждан были существенно увеличены пенсии и пособия.

Получившие квартиры инвалиды Карабахской войны и члены семей шехидов выразили глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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