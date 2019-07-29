Пик возможностей с энергетическим напитком (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Энергетические напитки обещают прогнать сон, справиться с усталостью и восполнить запас бодрости. Для миллионов людей звучит заманчиво: купил баночку с напитком, и вот ты вновь полон сил. Действительно ли энергетики имеют такие возможности и чем обычная чашечка кофе отличается от банки энергетического напитка?

Вопреки своему названию энергетические напитки не содержат в себе больший запас энергии по сравнению с другими кофеинсодержащими напитками. Речь идет скорее о стимулирующем эффекте, благодаря наличию в них кофеина. Результат получения энергии достигается за счёт высвобождения энергии, которую организм приберёг на «чёрный день». Такие стимуляторы приносят пользу, правда, только в тех случаях, когда вы не забываете о чувстве меры. Энергетические напитки действительно помогают активировать дополнительные резервы. На время они придадут сил, зарядят энергией, подарят ощущение бодрости, драйва, улучшат мыслительные процессы, снимут усталость. Более того, витамины и растительные компоненты добавят сил мышцам и внутренним органам.

Рассмотрим поподробнее ключевые компоненты энергетиков:

Энергетические напитки содержат 32 мг кофеина на 100 мл. Другими ингредиентами этих напитков могут являться сахар, витамины, таурин и Р-глюкуроноулактон.

Таурин представляет собой аминосульфокислоту, образующуюся в организме из серосодержащих аминокислот. Он оказывает положительное действие на организм, нормализует обмен ионов кальция и калия в клетках, регулирует высвобождение гаммаминомасляной кислоты, адреналина, пролактина и других гормонов. Адекватный уровень суточного потребления таурина составляет 400 мг, верхний допустимый уровень – 1,2 г. Таурин зарегистрирован как метаболическое средство и может быть использован в комплексной терапии сердечно-сосудистых нарушений и при терапии сахарного диабета.

Р-глюкуроноулактон образуется в организме из глюкозы, после приема с пищей метаболизируется до глюкуроновой кислоты, которая окисляется до углекислого газа и воды.

Риски для здоровья, вызванные присутствием в напитках перечисленных ингредиентов, как показано исследованиями по их безопасности, не являются существенными с точки зрения процедур управления риском и законодательного регулирования оборота напитков.

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Количество кофеина в классическом энергетическом напитке (32мг на 100 мл или 80 мг в 250 мл банке) несущественно отличается от его содержания в чашке кофе или чая. При этом на сегодняшний день большинство производителей энергетических напитков во избежание уплаты акцизного налога в Азербайджане снизили содержание кофеина до уровня ниже 15 мг кофеина на 100 мл, что позволяет продавать напитки по низкой цене. Однако они уже не являются энергетическими и не стоит ждать от них стимулирующего эффекта.

Вечный «кофеиновый спор» в недавнем прошлом был разрешен Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов EFSA, установившим, что сам по себе кофеин на здоровье человека не влияет и никаких хронических заболеваний не провоцирует. Причем совершенно не важно, с какими продуктами он попадает в организм. Его немало в чае: около 40-50 мг в стакане и довольно много в кофе: 100-300 мг в стандартной чашке «эспрессо». При этом некоторые бариста умудряются варить термоядерные «эликсиры», в которых доза кофеина доходит до 3000 мг на порцию.

Энергетические напитки уж точно не лидеры по содержанию кофеина. В стандартной банке энергетика 250 мл содержится 80 мг кофеина. И если сравнить и вспомнить, сколько кофе в среднем потребляется людьми, то закрадывается мысль, не отдать ли предпочтение энергетику, а не кофе, если хочешь по-настоящему взбодриться. Эффекта и пользы – от улучшения настроения до стимулирования умственной деятельности – будет больше.

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