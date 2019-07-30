Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews

30 июля 2019 14:42 (UTC+04:00)

30 июля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: Гянджинский автомобильный завод будет сотрудничать с финской Sampo; Стратегические валютные резервы достигли $49 млрд.; Производство автомобилей показывает заметный рост; SOCAR приобретает новые газопроводы в Грузии и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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