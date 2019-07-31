Завтра на Абшеронском полуострове ожидается сильная жара

31 июля 2019 14:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первого и второго августа на Абшеронском полуострове ожидается жаркая погода, наиболее некомфортная для метеочувствительных людей, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра без осадков, умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-27, днем - 33-38, в Баку ночью - 24-26, днем - 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 до 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона умеренный северный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 25-26, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 26-27 градусов.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, однако в отдельных местностях Большого и Малого Кавказа ожидается дождь, местами ливни, грозы, возможен град. Западный ветер временами будет усиливаться в отдельных местностях.

Ночью 20-25, днем 35-40, в горах ночью 15-20, днем 24-29 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исаабалева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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