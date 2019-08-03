Управление мусульман Кавказа о паломничестве хадж из Азербайджана

3 августа 2019 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Еще две группы азербайджанских паломников отбывают сегодня в Саудовскую Аравию. Об этом передает в субботу Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК).

Отмечается, что каждая группа состоит из 180 паломников. Первая отбывает в 11:00, а вторая - в 13:00.

Вчера еще две группы по 180 человек отбыли в места паломничества.

Напомним, что в этом году квота для Азербайджана на совершение хаджа установлена в размере 1400 человек. Паломники будут отправляться в хадж со 2 по 6 августа и вернутся в Азербайджан 21-25 августа.

Всего предусмотрено восемь авиарейсов.

В этом году стоимость хаджа 4285 долларов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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