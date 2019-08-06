В Азербайджане завершается выбор специальностей по приему в вузы на степень бакалавра

6 августа 2019 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 23:59 завершается процедура выбора специальностей по приему в вузы по степени бакалавра.

Как сообщили во вторник Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, в общей сложности к выбору специальностей допущены 46 814 абитуриентов, в том числе 15 101 – в первой группе, 10 166 – во второй, 17 465 – в третьей и 4 082 абитуриента – в четвертой группе специальностей, набравшие 150 и более баллов. В пятой группе допущены к выбору специальностей 5 163 абитуриента. Также для поступления в вузы прошли регистрацию 14 615 суббакалавров.

По информации на шестое августа, по специальностям первой-пятой групп подтвердили свои заявления 57 062 абитуриента (в том числе 10 915 суббакалавров).

«Напоминаем абитуриентам (суббакалаврам), что в конкурсе смогут принять участие только те, кто подтвердил свои заявления», - сообщили в ГЭЦ.

Отметим, что в этом году три победителя конкурсов в сфере искусства, три победителя всемирной и 22 победителя республиканских олимпиад, 71 победитель международных спортивных состязаний и один абитуриент, являющийся выпускником международно аккредитованной образовательной программы İnternational Baccalaureate, были приняты в вузы вне конкурса.

Согласно результатам экзамена SAT, 104 абитуриента были зачислены в Университет АDА.

Кроме этого, 139 абитуриентов в первой группе были приняты в Азербайджано-французский университет (UFAZ), 125 абитуриентов в четвертой группе – в Бакинский филиал Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, 128 абитуриентов (первая-четвертая группы) – в Бакинский филиал Московского государственного университета имени Ломоносова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завершается процедура выбора специальностей для приема в вузы Азербайджана
Общество 09:10
В Азербайджане завершается процедура выбора специальностей по приему в колледжи
Общество 5 августа 15:17
В Азербайджане обнародованы результаты экзаменов по спобностям для будущих журналистов
Общество 2 августа 17:48
В Азербайджане объявлено общее собеседование по приему на вакантные должности госорганов
Общество 2 августа 17:27
Около 7000 абитуриентов, поступающих в вузы в Азербайджане, не подтвердили свои заявки
Общество 30 июля 20:41
ГЭЦ изменил оценки 79 абитуриентов
Общество 25 июля 19:59
Лента новостей
В одной из областей Казахстана начнутся золоторазведочные работы
Бизнес 16:16
Правительство Азербайджана нацелено на рост ненефтяного экспорта и импортозамещения
Экономика 16:13
Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты
Финансы 16:06
Айсель Мамедова в числе номинантов на звание "Самого стильного конкурсанта "Новой волны-2019" (ФОТО)
Стиль 16:02
Глава МИД Индии посетит Москву в конце августа
Другие страны 15:59
Казахстан заинтересован в изучении аргентинского опыта подготовки дипкадров
Бизнес 15:57
Обнародован список мест проведения ярмарки "Kənddən şəhərə" в дни праздника Гурбан
Общество 15:46
Узбекистан заинтересован в импорте белорусской сельхозпродукции
Бизнес 15:42
Прибыль грузинских банков увеличилась на 27 млн лари
Финансы 15:39