В Азербайджане началась регистрация абитуриентов, принятых в вузы

15 августа 2019 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Началась регистрация абитуриентов, принятых в высшие учебные заведения Азербайджана.

Абитуриенты (суббакалавры) должны с 15 по 27 августа (кроме субботы и воскресенья) пройти регистрацию, представив свои документы в вуз, который они поступили. С перечнем необходимых документов абитуриенты могут ознакомиться в вузах, в которые они поступили, передает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Если абитуриенты не пройдут регистрацию в установленное время, то это будет расцениваться как отказ от получения образования по указанной специальности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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