В Азербайджане началась регистрация абитуриентов, принятых в вузы

БАКУ/Trend/ - Началась регистрация абитуриентов, принятых в высшие учебные заведения Азербайджана.

Абитуриенты (суббакалавры) должны с 15 по 27 августа (кроме субботы и воскресенья) пройти регистрацию, представив свои документы в вуз, который они поступили. С перечнем необходимых документов абитуриенты могут ознакомиться в вузах, в которые они поступили, передает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Если абитуриенты не пройдут регистрацию в установленное время, то это будет расцениваться как отказ от получения образования по указанной специальности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.