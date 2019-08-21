В Азербайджане начались собеседования по приему на работу на должность директора школы

БАКУ/Trend/ - В Агдамском, Агдашском, Гедабейском, Геранбойском, Лачынском и Лерикском районах 21 августа начался этап собеседования конкурса по приему на работу на должность директора школы.

Как сообщили в среду Trend в министерстве образования, 120 кандидатов, набравших проходной балл приглашены на собеседования, которые продолжатся до 23 августа.

Кандидатам будет дана дополнительная информация о дате очередных собеседований.

Отметим, что с 13 по 19 июля был проведен электронный прием документов на конкурс по приему на должность директора общеобразовательных учреждений. Регистрацию прошли 3403 кандидата, электронные заявки от 2 273 из них были подтверждены. На экзамене второго августа приняли участие 1643 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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