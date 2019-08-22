Археологи Азербайджана и Италии начали исследования на территории Гянджи и Геранбоя

БАКУ/Trend/ - Азербайджано-итальянская международная археологическая экспедиция с 19 августа 2019 года приступила к исследованиям на территории Гянджи и Геранбоя.

Как сообщает Trend, в руководство международной экспедиции со стороны Азербайджана входят заведующий сектором Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по истории, доцент Бахтияр Джалилов, а со стороны Италии директор департамента религиозных исследований Итальянского центра исследований античного Средиземноморья и Ближнего Востока (CAMNES), профессор Университета Катании Никола Ланери.

В состав международной экспедиции вошли специалисты CAMNES, проводившие археологические исследования в Турции, Казахстане, Сирии, Кипре, Израиле и Грузии - доктор Стефано Валентини, доктор Гвидо Гуардуччи, специалист по керамике университета Венеции Ка-Фоскари доктор Лоренсо Кресчиоли, реставратор Карен Абенд, а также профессор отдела антропологии Университета Хаджеттепе биоархеолог Йылмаз Селим Эрдал и профессор кафедры антропологии Университета Франции Лион – 2 биоантрополог доктор Модвин Полмарк.

В прошлом году экспедиция провела первое исследование курганов, относящихся к позднему бронзовому и раннему железному периоду вокруг города Гянджа и раннему бронзовому периоду, обнаруженному на территории села Гарадаглы Геранбойского района. В этом году исследования будут продолжены на обоих памятниках.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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