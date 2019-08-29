Ряд услуг минэкологии будет предоставляться в центрах Службы "ASAN"

БАКУ /Trend/ - Со следующего месяца выдача соответствующих разрешений по государственной экологической экспертизе, в том числе на рыбную ловлю и охоту, будет осуществляться в центрах Службы "ASAN".

Об этом сказала пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, это поспособствует более оперативной работе в данной сфере, совершенствованию услуг.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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