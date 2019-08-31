В Азербайджане при приеме на работу учителей будет учитываться принцип географического распределения - министерство

БАКУ /Trend/ - Прием на работу учителей на основе срочного трудового договора будет осуществляться в течение всего учебного года. Об этом, как передает Trend, сказал заместитель заведующего отделом человеческих ресурсов министерства образования Мурад Джамалзаде.

Джамалзаде отметил, что после октября при приеме на вакантные места принцип географического распределения будет браться за основу.

Он также довел до внимания, что этот опыт частично применялся в прошлом году.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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