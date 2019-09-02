В Азербайджане выросло число разводов в бездетных семьях (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние три года выросло число разводов в бездетных семьях, сообщает в понедельник Trend.

Согласно сообщению, из 13114 разведенных пар в 2016 году 6146 были бездетными, в 2017 году из 14514 бездетных пар не имели детей 6444.

В Азербайджане в 2018 году было зарегистрировано 14857 случаев разводов, которые пришлись на долю бездетных семей.

В прошлом году было зарегистрировано 3894 случая разводов в семьях с одним ребенком, 4404 случая разводов в семьях с двумя и более детьми.

Больше всего случаев разводов среди бездетных семей (8853) было зарегистрировано в 1990 году, наименьшее количество - в 2002 году (3371).

Также выросло число разводов в семьях с двумя и более детьми. В 2018 году было зарегистрировано 4404 таких случая, что больше показателя 2017 года (4124) .

Отметим, что начальник службы реестра актов гражданского состояния министерства юстиции Рейхана Керимова сказала Trend, что семьи в Азербайджане распадаются чаще по причинам несоответствия характеров супругов, бесплодия одного из партнеров, стороннего вмешательства.

Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова считает, что причиной этого также становятся ранние браки, рождение детей с ограниченными возможностями здоровья.

Председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по труду и социальной политике Хады Раджабли полагает, что социальные сети также играют роль в увеличении числа разводов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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