Готов ли ты измениться ради образования? – cоциальная кампания от Kontakt home

4 сентября 2019 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Что по-Вашему, человек с легкостью может изменить в своей жизни? Стиль одежды, прическу, место работы? А что он может изменить в жизни другого человека? Его будущее, мировоззрение, условия образования? Хотя добиться положительных изменений в жизни других людей иногда кажется нам сложным, с социальным проектом от Kontakt Home эта возможность вполне реальна.

Kontakt Home совместно с «HP Azerbaijan» и командой реализующей социальные проекты в отдаленных деревнях «Kəndabad» накануне «Дня знаний» запускает новую социальный проект «Təhsil üçün dəyiş». Основная цель проекта улучшение материально-технической базы отдаленных сельских школ, поддержка создания равных условий для образования, сообщает Trend со ссылкой на ритейлера.

Для участия в кампании принесите свой старый ноутбук (независимо от его состояния) в наиближайший филиал Kontakt Home, компания отремонтирует переданные вами ноутбуки и отправит в подарок в отдаленные школы. Кроме того,

Хотя бескорыстное добро это прекрасно, Kontakt Home все равно предлагает Вам дополнительную скидку на покупку нового ноутбука за этот ценный поступок.

Присоединиться к проекту можно до 30 сентября.

Давайте объединимся, поддержим этот проект и изменим историю жизни одного школьника.

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