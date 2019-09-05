МЧС: Завершено строительство 251 домов для пострадавших в результате землетрясения в Шамахы

5 сентября 2019 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В комиссию, созданную в связи с устранением последствий землетрясения, произошедшего пятого августа в Шамахы, Агсу и Исмайыллы, поступило 10 649 обращений.

Об этом сказал сегодня в Шамахинском районе представитель МЧС Гасан Гасымзаде, передает в четверг Trend.

По словам представителя МЧС, 10 608 обращений уже рассмотрены.

«Из-за того, что в некоторых домах никто не проживает, они не были осмотрены. Комиссия признала аварийными 547 частных домов. Из них завершилось строительство 251, а строительство других домов продолжается. Кроме этого, в Шамахы строятся жилые здания на 20, 44 и 110 квартир. К концу сентября завершится постройка 20- и 40-квартирных зданий», - сказал Гасымзаде.

По словам представителя МЧС, комиссия установила, что восстановлению подлежат 2 192 дома.

«Восстановительными работами охвачены 1 339 частных домах, на сегодня в 449 домах эти работы уже завершены. Они осуществляются согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева, при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева. Технические группы регулярно контролируют качество постройки во всех трех районах. На сегодняшний день не поступало каких-либо жалоб относительно качества сданных домов», - подчеркнул Гасымзаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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