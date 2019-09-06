Выбран победитель конкурса по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву будет создан по проекту народного художника Ханлара Ахмедова, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Фонд Гейдара Алиева.

Согласно решению жюри, среди 26 проектов, представленных на открытый конкурс скульптуры, проведенным Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры, Исполнительной властью города Баку по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву, победителем был выбран проект Ханлара Ахмедова.

Ханлар Ахмедов в 1961-1966 годы окончил Художественное училище имени Азима Азимзаде, в 1966-1972 годы учился в Ташкентском институте театрального искусства имени А. Островского, в 1972-1975 годы был аспирантом Академии художеств СССР. В 1975 году стал членом Союза художников СССР.

В 2002 году распоряжением Президента Азербайджана он был удостоен почетного звания заслуженного художника, а в 2006 году - почетного звания народного художника за заслуги в развитии азербайджанского изобразительного искусства. Он работает в области станковой и монументальной скульптуры, является автором ряда выполненных монументальных проектов. Его работы демонстрировались в Германии, Франции, Польши, России, Турции и других странах, хранятся в различных музеях и личных коллекциях.

Памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву будет установлен вблизи станции метро «Ичеришехер» (улица Истиглалият).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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