Выбран победитель конкурса по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву (ФОТО) (версия 2)

6 сентября 2019 16:15 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:44)

БАКУ /Trend/ - Памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву будет создан по проекту народного художника Ханлара Ахмедова, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Фонд Гейдара Алиева.

Согласно решению жюри, среди 26 проектов, представленных на открытый конкурс скульптуры, проведенным Фондом Гейдара Алиева, министерством культуры, Исполнительной властью города Баку по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву, победителем был выбран проект Ханлара Ахмедова.

Ханлар Ахмедов в 1961-1966 годы окончил Художественное училище имени Азима Азимзаде, в 1966-1972 годы учился в Ташкентском институте театрального искусства имени А. Островского, в 1972-1975 годы был аспирантом Академии художеств СССР. В 1975 году стал членом Союза художников СССР.

В 2002 году распоряжением Президента Азербайджана он был удостоен почетного звания заслуженного художника, а в 2006 году - почетного звания народного художника за заслуги в развитии азербайджанского изобразительного искусства. Он работает в области станковой и монументальной скульптуры, является автором ряда выполненных монументальных проектов. Его работы демонстрировались в Германии, Франции, Польши, России, Турции и других странах, хранятся в различных музеях и личных коллекциях.

Памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву будет установлен вблизи станции метро «Ичеришехер» (улица Истиглалият).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Выбран победитель конкурса по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву (ФОТО)
Общество 15:44
МЧС: Завершено строительство 251 домов для пострадавших в результате землетрясения в Шамахы
Общество 5 сентября 15:59
Фонд Гейдара Алиева подарит школьные принадлежности первоклассникам из малообеспеченных семей
Общество 4 сентября 15:21
Завершился открытый конкурс по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву (ФОТО)
Общество 4 сентября 13:19
По случаю 650-летнего юбилея Имадеддина Насими в один день будет посажено 650 тысяч деревьев
Политика 3 сентября 18:27
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с павильонами, организованными на Фестивале винограда и вина (ФОТО)
Политика 31 августа 21:46
Лента новостей
ЕС призывает Иран вернулся к соблюдению своих обязательств в рамках ядерного соглашения
Иран 17:10
В центральной турецкой провинции будет построена новая железная дорога
Турция 17:03
Юрист: Коммуникация по освобождению Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева должна быть завершена до конца года (Эксклюзив)
Политика 16:59
Швейцария внимательно следит за социальными реформами в Азербайджане - посол
Общество 16:50
Али Ахмедов: Отдавать кровь нуждающимся всегда считалось одним из самых благородных поступков
Политика 16:40
Российская корпорация планирует инвестировать $100 млн в Узбекистан (Эксклюзив)
Бизнес 16:37
“Acer” предлагает самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук – ФОТО/ВИДЕО
Бизнес 16:37
Азербайджан стал для Европы связующим узлом транзитных авиационных потоков (ФОТО)
Экономика 16:32
В Азербайджане продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры
Общество 16:29