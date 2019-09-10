Объявлена программа второго Фестиваля поэзии, искусства и духовности – "Насими" (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:05)

БАКУ /Trend/ - В проведении Фестиваля поэзии, искусства и духовности – «Насими», который пройдет с 28 сентября по 1 октября в Азербайджане при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры, ожидается ряд новшеств, сообщает во вторник Trend.

В рамках организуемого во второй раз фестиваля в Баку, а также Шамахы, где родился поэт, будет проведено около 30 мероприятий.

Впервые на фестивале исследователи и знатоки поэзии представят свои комментарии и обсудят свое видение одной выбранной газели Насими. Свое толкование газели «Mən ki, dərvişəm, fəqirəm, padişahi-aləməm» представят более десяти авторов из Азербайджана, России, Ирана, Турции и Египта. На фестивале с лекциями выступят известные в мировом масштабе насимиведы, поэты, ученые и философы. На лекциях российский психолог Алексей Сытников, итальянский поэт Давид Рондони, исследователь из США Алан Годлас, а также живущий в Великобритании философ и художник азербайджанского происхождения Зейгам Азизов проведут параллели между философией Насими и рядом теорий и концепций современного периода.

В рамках фестиваля также будут презентованы книги немецкого ученого, известного насимиведа Михаэля Хесса и живущего в Великобритании исследователя Орхана Миргасымова о Насими и хуруфизме.

На фестивале будут показаны фильмы, удостоенные известной международной кинопремии SİGNİS по межрелигиозному диалогу в сфере кино.

В фильме финского режиссера Аки Каурисмяки «По ту сторону надежды» рассказывается об общении и дружбе представителей разных культур, говорящих на разных языках и ведущий различный образ жизни.

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