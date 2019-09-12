Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)

12 сентября 2019 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, призер Олимпийских игр-1996 в Атланте Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" в Баку, сообщает Trend.

Прославленная спортсменка встретилась с гимнастами клуба и детьми с ограниченными физическими возможностями, занимающимися гимнастикой, а также с их тренерами.

Во время встречи Яна Батыршина тепло пообщалась с детьми, рассказала о художественной гимнастике, о том, как она принимала участие в различных соревнованиях. Батыршина пожелала детям успехов на занятиях гимнастикой, а также раздала автографы.

Навстречу с детьми Яна Батыршина принесла свою серебряную медаль, завоеванную на Олимпийских играх-1996 в Атланте. Дети с удовольствием примеряли Олимпийскую медаль и фотографировались.

Прославленная гимнастка также наблюдала за тем, как у детей проходят занятия гимнастикой.

В беседе с представителями СМИ Яна Батыршина подчеркнула, что ждала данного мероприятия и очень рада встречи с детьми.

"Очень ждала этой встречи, потому что не первый раз общаюсь с детьми с ограниченными физическими возможностями. Очень люблю таких детей, они всегда искренние, добрые и к каждому слову и действию относятся с любовью и нежностью. Хочется пожелать всем детям здоровья. Скажу, что неправильно называть их детьми с ограниченными возможностями, считаю, что они с безграничными возможностями, они гораздо сильнее всех нас. Мне очень приятно, у ребят очень высокий уровень подготовки, они в хорошей форме, практически все сели на шпагат. Знаю, что они часто выступают на различных мероприятиях", - сказала она.

По словам Яны Батыршиной, она с нетерпением ждет начала соревнований 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку.

"На Чемпионате у меня нет фаворитов, я посол и за честную и интересную борьбу. Даже не сомневаюсь, что она такой и будет, на кону путевки на Олимпийские игры", - добавила Батыршина.

Гимнастка выразила уверенность, что Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку пройдет на самом высоком уровне.

"Видела некоторые декорации, как оформлен зал Национальной арены гимнастики. Знаю, что художественная часть церемонии открытия Чемпионата основана на восточных мотивах. Не сомневаюсь, что соревнования в Баку пройдут, как всегда, блестяще и на высоком уровне", - подчеркнула известная спортсменка.

В заключение встречи была сделана фотография на память.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
  • Посол 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике Яна Батыршина посетила клуб "Оджаг Спорт" (ФОТО)
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