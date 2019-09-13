Бакинский международный автовокзальный комплекс перешел на усиленный режим работы

13 сентября 2019 15:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с началом нового учебного года Бакинский международный автовокзальный комплекс, в частности, Транспортный узел, работаtn в усиленном режиме, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Комплекс.

В структуре сообщили, что Транспортный узел – точка прибытия транспортных средств, и в связи с завершением летнего сезона и началом учебного года увеличилось число людей, возвращающихся в столицу из регионов – Гянджи, Мингячевира, Губы, Гусара, Хачмаза, Барды и Тертера, и меньше использующих междугородние рейсы. В течение дня число выезжающих междугородними и международными рейсами меняется в пределах 7-8 тыс.

В первые 10 дней сентября автовокзал обслужил 85 тысяч 402 пассажира, из которых 75 тысяч 204 были отправлены междугородними, а 10 тысяч 198 – международными рейсами.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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