Дина Аверина заняла первое место на Чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом в Баку

17 сентября 2019 20:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская гимнастка Дина Аверина с результатом 23.500 балла завоевала золотую медаль 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом, сообщает во вторник Trend.

Второе место заняла Арина Аверина (Россия, 23.050 балла), третье - Линой Ашрам (Израиль, 22.400 балла).

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана с 16-22 сентября. Спустя 14 лет Баку вновь принимает Чемпионат мира по художественной гимнастике. Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получит лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще пять команд.

На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Дина Аверина заняла первое место на Чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом в Баку
  • Дина Аверина заняла первое место на Чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом в Баку
  • Дина Аверина заняла первое место на Чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом в Баку
  • Дина Аверина заняла первое место на Чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом в Баку
  • Дина Аверина заняла первое место на Чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом в Баку
  • Дина Аверина заняла первое место на Чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом в Баку
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