В Баку комфортно выступать – украинская гимнастка

20 сентября 2019 18:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Это мой первый Чемпионат мира и мне очень повезло, что меня взяли в состав сборной на соревнования, сказала в пятницу Trend украинская гимнастка Кристина Пограничная после своего выступления в финале многоборья 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку.

«Программу выполнила хорошо, в упражнении с булавами была одна потеря. Но, это был первый вид, потом смогла собраться и боролась до конца. Надо всегда бороться до конца, потому что не знаешь, как выступят твои соперники», - отметила спортсменка.

Пограничная добавила, что ей понравилось выступать в Национальной арене гимнастики, где созданы очень хорошие условия для гимнасток.

«Очень хороший зал в Баку — большой, здесь комфортно выступать. В Арене гимнастики очень просторно, высокие потолки, созданы все условия», - сказала гимнастка.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку всегда приятно выступать - японская гимнастка
Общество 19:26
Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
Общество 18:50
Настроение очень хорошее – азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова
Общество 18:19
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова взяла лицензию на Олимпийские игры-2020
Общество 17:29
В Баку продолжаются финальные выступления многоборья в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 16:47
В Азербайджане развиваются все виды гимнастики – зрительница
Общество 16:04
Лента новостей
Вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии фотовыставки, посвященной мультикультуральным ценностям Азербайджана
Общество 20:05
В рамках проекта «Наш двор» благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор
Общество 19:51
Майкл Помпео поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 19:51
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные
Общество 19:33
В Баку всегда приятно выступать - японская гимнастка
Общество 19:26
Зрители Чемпионата мира в Баку восхищены пластикой и красотой движений граций (ФОТО)
Общество 18:50
Оставшиеся соглашения по IGB будут подписаны в октябре
Энергетика 18:45
Mugan Bank создаст инвестиционную компанию
Финансы 18:38
В Азербайджане повышаются гарантии безопасности ж/д движения (ФОТО)
Бизнес 18:38