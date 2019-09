В Баку комфортно выступать – украинская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Это мой первый Чемпионат мира и мне очень повезло, что меня взяли в состав сборной на соревнования, сказала в пятницу Trend украинская гимнастка Кристина Пограничная после своего выступления в финале многоборья 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку.

«Программу выполнила хорошо, в упражнении с булавами была одна потеря. Но, это был первый вид, потом смогла собраться и боролась до конца. Надо всегда бороться до конца, потому что не знаешь, как выступят твои соперники», - отметила спортсменка.

Пограничная добавила, что ей понравилось выступать в Национальной арене гимнастики, где созданы очень хорошие условия для гимнасток.

«Очень хороший зал в Баку — большой, здесь комфортно выступать. В Арене гимнастики очень просторно, высокие потолки, созданы все условия», - сказала гимнастка.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.