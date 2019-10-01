В Баку у журналистов примут документы для оформления "купчих" на квартиры

БАКУ /Trend/ - В среду с 10:00 Госкомитет по вопросам имущества будет оказывать выездные услуги по регистрации во втором доме для журналистов, построенном и сданном в их собственность распоряжением Президента Ильхама Алиева от 22 июля 2013 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Комитет.

Будут собраны документы для подготовки электронных выписок из государственного реестра, подтверждающих право собственности на квартиры.

Мероприятие будет проходить завтра в 10:00 во дворе второго дома для журналистов на Новой Сальянской дороге.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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