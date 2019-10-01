В Баку у журналистов примут документы для оформления "купчих" на квартиры

1 октября 2019 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду с 10:00 Госкомитет по вопросам имущества будет оказывать выездные услуги по регистрации во втором доме для журналистов, построенном и сданном в их собственность распоряжением Президента Ильхама Алиева от 22 июля 2013 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Комитет.

Будут собраны документы для подготовки электронных выписок из государственного реестра, подтверждающих право собственности на квартиры.

Мероприятие будет проходить завтра в 10:00 во дворе второго дома для журналистов на Новой Сальянской дороге.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку проходит форум инфлюенсеров и блогеров из десяти стран (ФОТО)
Социум 11 сентября 14:45
"Купчие" на квартиры во втором доме журналистов в Баку вручат владельцам в ближайшие дни — госкомитет
Общество 5 сентября 18:01
В Азербайджане на аукцион будет выставлено 85 объектов госимущества (ФОТО)
Экономика 3 июня 16:42
Госкомитет Азербайджана предлагает к приватизации до 100 объектов (ФОТО)
Экономика 20 мая 18:28
Представитель офиса Мэй ушел от ответа на вопрос об отставке премьера
В мире 15 мая 18:01
В Азербайджане на приватизацию будет выставлено более 100 гособъектов (ФОТО)
Бизнес 13 мая 22:05
Лента новостей
Сократился товарооборот Турции со странами ОЧЭС
Турция 14:21
Туркменистан подписал Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма
Туркменистан 14:18
Разворот России к исламскому миру и роль Азербайджана
Политика 14:17
Азербайджан улучшил позицию в Индексе паспортов
Общество 14:16
Вырос товарооборот Турции со странами D-8
Бизнес 14:13
Турция увеличила экспорт и импорт в тюркоязычные страны
Турция 14:07
Граждане Азербайджана смогут бесплатно звонить в новый call-center генпрокуратуры
Общество 14:04
Объем депозитов в Азербайджане вырос
Финансы 14:03
Объем ненефтяного сектора в ВВП Азербайджана вырос в 2,8 раза - Госкомстат
Экономика 14:01