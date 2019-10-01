Число фотоловушек в национальных парках Азербайджана будет увеличено

БАКУ/Trend/ - Число фотоловушек, установленных на особо охраняемых природных территориях в Азербайджане, будет увеличено.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал руководитель представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Азербайджане Эльшад Аскеров в ходе "круглого стола" на тему "Перспективы развития экотуризма в Азербайджане".