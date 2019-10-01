Число фотоловушек в национальных парках Азербайджана будет увеличено

1 октября 2019 17:10 (UTC+04:00)
БАКУ/Trend/ - Число фотоловушек, установленных на особо охраняемых природных территориях в Азербайджане, будет увеличено.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал руководитель представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Азербайджане Эльшад Аскеров в ходе "круглого стола" на тему "Перспективы развития экотуризма в Азербайджане".

Он отметил, что в настоящее время в Зангезурском и Гирканском национальных парках установлено 120 фотоловушек. В следующем году их число будет увеличено на 40.

Аскеров добавил, что фотоловушки приобретены в рамках проекта "Охрана леопардов"

"Фотоловушки снимают не только леопардов, но и всех животных, проходящих мимо них. В первую очередь фотоловушки подтверждают присутствие животных на данной территории. Во-вторых, помогают определить пол, возраст, ареал обитания, пути миграции животных. Фотоловушки устанавливаются на звериных тропах. Они делают фотоснимки животных на расстоянии 10-15 метров", - отметил Аскеров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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